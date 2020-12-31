Мадрид, 31 декабря 2020, 17:59 — REGNUM 31 декабря «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао в рамках 16-го тура испанской Примеры 2020/21. На матче работала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.
Единственный мяч на 5-й минуте встречи забил 28-летний испанский центральный полузащитник Кристиан Португез после передачи Микеля Оярасабаля — 0:1.
Статистика матча («Атлетик"/ «Реал Сосьедад»)
Удары 4/10
Удары в створ 0/3
Владение 60%/40%
Угловые 2/4
Нарушения 22/19
«Реал Сосьедад», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 29 очков, поднялся на третью позицию. «Атлетик» с 18-ю очками временно расположился на 12-й строчке.