Мадрид, , 17:59 — REGNUM 31 декабря «Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Атлетиком» из Бильбао в рамках 16-го тура испанской Примеры 2020/21. На матче работала бригада арбитров во главе с Хосе Мария Санчес Мартинесом.

Единственный мяч на 5-й минуте встречи забил 28-летний испанский центральный полузащитник Кристиан Португез после передачи Микеля Оярасабаля — 0:1.

Статистика матча («Атлетик"/ «Реал Сосьедад»)

Удары 4/10

Удары в створ 0/3

Владение 60%/40%

Угловые 2/4

Нарушения 22/19

«Реал Сосьедад», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 29 очков, поднялся на третью позицию. «Атлетик» с 18-ю очками временно расположился на 12-й строчке.