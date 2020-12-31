Турин, Италия, , 15:46 — REGNUM Португальский нападающий туринского футбольного клуба «Ювенутс» Криштиану Роналду рассказал о том, что он думает о своем будущем в качестве игрока. Его слова 31 декабря приводит британская телерадиокомпания BBC.

«Возраст не имеет значения. Что важно, так это ум. Не имеет значения, хорош ли Криштиану Роналду, вы не знаете, что будет завтра. Я живу настоящим. Сейчас я чувствую себя счастливым, я в порядке и надеюсь играть еще много лет», — заявил он.

При этом 35-летний футболист отметил, что наверняка наперед ничего неизвестно и в футболе неясно, что случится потом, ввиду чего игрок всегда советует юным футболистам наслаждаться настоящим.

«Я не люблю играть без болельщиков на стадионах, это всё равно что сходить в цирк и не увидеть клоунов», — также добавил Роналду.

Кроме того, он выразил надежду на то, что болельщики в скором времени смогут вернуться на стадионы и отметил, что нужно жить и с пандемией коронавируса, стараясь вести нормальную жизни и соблюдая при этом необходимые правила безопасности.

Отметим, ранее Криштиану Роналду был признан лучшим футболистом XXI века (с 2001 по 2020 год) по версии Globe Soccer Awards и став лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 европейских чемпионатов в 2020 году, забив в итальянской футбольной Серии А 33 гола.