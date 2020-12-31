Сочи, Краснодарский край, , 15:25 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» в настоящее время проводит переговоры с московской командой «Спартак» о приобретении ее нападающего Александра Кокорина во время зимнего трансферного окна. Об этом 31 декабря сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», — заявил источник.

При этом ранее главный тренер команды из Сочи Владимир Федотов подтвердил то, что в клубе пытаются вернуть 29-летнего футболиста в свой состав.

Отметим, во второй половине минувшего сезона Александр Кокорин играл в составе «Сочи» на правах аренды от санкт-петербургского «Зенита». Летом срок аренды и контракта с «сине-бело-голубыми» игрока был завершен и он пришел в «Спартак» в статусе свободного агента.