Бергамо, Италия, , 14:30 — REGNUM Аргентинский нападающий и капитан футбольного клуба из Бергамо «Аталанта» Алехандро Гомес может покинуть свою команду во время предстоящего зимнего трансферного окна. Об этом 31 декабря сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, 32-летний футболист проводит тренировки по индивидуальному плану отдельно от основного состава команды, а его отношения с главным тренером «Аталанты» Джаном Пьером Гасперини продолжают быть напряжёнными.

Также указывается, что игрок намерен покинуть команду во время ближайшего трансфертного окна в январе и ждет в ближайшем времени подходящего предложения. При этом ранее стало известно, что руководство «Аталанты» не хотело бы отпускать форварда зимой, однако определило его цену в €10 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Алехандро Гомес сыграл за «Аталанту» в 16 матчах и отметился в них 5 голами и 4 результативными передачами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2022 года.