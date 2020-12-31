Лондон, , 14:28 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Вулверхэмптон» заинтересовался нидерландским полузащитником команды «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдумом. Об этом 31 декабря сообщает Daily Express.

Уточняется, что руководство лондонского клуба намерено заполучить 30-летнего футболиста уже во время зимнего трансферного окна.

При этом ранее игрок не стал продлевать контракт со своей нынешней командой, также им интересовались такие клубы, как «Барселона» и миланский «Интер».

Отметим, в нынешнем сезоне Жоржиньо Вейналдум сыграл в составе «Ливерпуля» в 23 матчах и отметился в них одним забитым мячом. Его действующий контракт рассчитан до лета 2021 года.