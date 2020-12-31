Кальяри, Италия, , 14:29 — REGNUM Бельгийский хавбек миланского футбольного клуба «Интер» Раджи Наингголан вернулся на правах аренды в команду «Кальяри». Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба команды из Кальяри.

Уточняется, что соглашение об аренде 32-летнего футболиста рассчитано до конца нынешнего сезона.

При этом в минувшем сезоне игрок также был арендован «Кальяри» и в 26 матчах за клуб отметился 6 голами и 6 результативными передачами.

Отметим, в нынешнем сезоне Раджи Наингголан сыграл в составе «Интера» в пяти матчах и не отметился в них никакими результативными действиями.