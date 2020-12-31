Петрозаводск, , 13:30 — REGNUM Посещение болельщиками спортивных и физкультурных мероприятий разрешили власти республики Карелия. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба правительства региона.

На стадионе Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

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Уточняется, что глава республики Артур Парфенчиков подписал соответствующее распоряжение

«Согласно распоряжению, теперь на спортивных и физкультурных мероприятиях разрешено присутствие зрителей. При этом они должны размещаться с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 — 2 м, а количество зрителей не должно превышать 25 процентов от общей численности мест в зале», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что участники и зрители должны пользоваться средствами индивидуальной защиты — масками и перчатками и добавляется, что данное требование не распространяется на спортсменов во время соревнований и тренировок.

Кроме того, напоминается, что в регионе разрешено проведение Всероссийских соревнований при условии, что участники имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством спорта. В то же время, региональные и межмуниципальные спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться на открытом воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за минувшие сутки выявлено 27 747 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.