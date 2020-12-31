Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Боксер из Казахстана Геннадий Головкин, который является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) в среднем весе, может провести объединительный бой с представителем США Деметриусом Андраде, являющимся чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO). Об этом 31 декабря сообщает на своей странице в соцсети Twitter обозреватель talkSport Майкл Бенсон, со ссылкой промоутера Эдди Хирна.

По словам Хирна, являющегося агентом обоих боксеров, он хотел бы организовать такой поединок.

«Буду общаться с DAZN (спортивный стриминговый сервис — ред.) — у вас есть контракт с Андраде, есть контракт с Головкиным. Давайте организуем их встречу», — заявил агент.

Отметим, в настоящее время в активе 38-летнего боксера из Казахстана 41 победа (36 — нокаутом), одно поражение и одна ничья. У 32-летнего н разу непобежденного Андраде на счету 29 побед (18 — нокаутом).