Турин, Италия, , 12:38 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» ведет переговоры о приобретении защитника команды североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Даллас» Брайана Рейнолдса. Об этом 31 декабря сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, также интерес к 19-летнему игроку также проявляет римская команда «Рома» и клуб «Брюгге».

Отметим, Брайан Рейнолдс также является членом молодежной сборной США по футболу. Им также ранее интересовались несколько других футбольных европейских клубов, включая «Милан» и «Марсель».