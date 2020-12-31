Лас-Вегас, США, , 12:37 — REGNUM Бой-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющегося чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и ирландским спортсменом Конором Макгрегором, хотел бы организовать президент UFC Дэйна Уайт. Он заявил об этом 31 декабря, его слова приводит MMA Fighting.

Хабиб Нурмагомедов Алексей Колчин (c) ИА REGNUM

«В идеальном мире, если Конор выиграет поединок, я бы хотел увидеть реванш между ним и Хабибом. Это самый большой бой из возможных, и это имеет смысл сделать», — заявил

По словам главы UFC, он собирается в ближайшее время встретиться с российским бойцом.

При этом 28 декабря Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не собирается менять свое решение об окончании карьеры, а Макгрегор 23 января проведет в Абу-Даби поединок с представителем США Дастином Порье.

Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC Макгрегора в октябре 2018 года. Всего в активе российского ни разу непобежденного спортсмена 29 побед.