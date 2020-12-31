Лас-Вегас, США, 31 декабря 2020, 12:37 — REGNUM Бой-реванш между российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым, являющегося чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), и ирландским спортсменом Конором Макгрегором, хотел бы организовать президент UFC Дэйна Уайт. Он заявил об этом 31 декабря, его слова приводит MMA Fighting.
«В идеальном мире, если Конор выиграет поединок, я бы хотел увидеть реванш между ним и Хабибом. Это самый большой бой из возможных, и это имеет смысл сделать», — заявил
По словам главы UFC, он собирается в ближайшее время встретиться с российским бойцом.
При этом 28 декабря Нурмагомедов в очередной раз заявил, что не собирается менять свое решение об окончании карьеры, а Макгрегор 23 января проведет в Абу-Даби поединок с представителем США Дастином Порье.
Напомним, 32-летний Хабиб Нурмагомедов победил экс-чемпиона UFC Макгрегора в октябре 2018 года. Всего в активе российского ни разу непобежденного спортсмена 29 побед.