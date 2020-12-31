Ливерпуль, Великобритания, , 12:12 — REGNUM Бразильский защитник туринского футбольного клуба «Торино» Глейсон Бремер может в скором времени перейти в чемпионат Англии. Об этом 31 декабря сообщает Corriere Granata.

По информации издания, к 23-летнему футболисту интерес проявляет интерес команда «Ливерпуль» и ещё один ливерпульский клуб — «Эвертон».

При этом отмечается, что руководству «Ливерпуля» игрок нужен из-за того, что защитники клуба — нидерландский футболист Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес и камерунский игрок Жоэль Матип получили травмы.

Отметим, в нынешнем сезоне Глейсон Бремер сыграл в составе «Торино» в 12 матчах и смог в них отметиться одним голом. Его текущий контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.