Нью-Йорк, США, , 12:00 — REGNUM Российский нападающий хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тамп-Бэй Латйингз» Никита Кучеров успешно перенес операцию на бедре. Об этом 31 декабря сообщает журналист издания The Athletic Джо Смит на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, операция была успешно проведена 29 декабря в Нью-Йорке. При этом в клубе ожидают, что реабилитации и восстановления 27-летнего игрока продлятся до окончания регулярного чемпионата НХЛ.

В то же время, ранее генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Бризбуа сообщил, что российский нападающий из-за травмы вынужден будет пропустить регулярный сезон лиги, который должен пройти в период с 13 января по 8 мая.

Отметим, в минувшем регулярном чемпионате Никита Кучеров провел 68 матчей за «Тампу» и смог набрать в них 85 (33 шайбы + 52 результативные передачи) очков. Также он стал лучшим бомбардиром плей-офф НХЛ, набрав 34 (7 шайб + 27 результативных передач) очка в 25 матчах Кубка Стэнли.