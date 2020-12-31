Барселона, Испания, , 10:34 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» собирается продлить соглашение со своим защитником Рики Пучем. Об этом 31 декабря сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Twitter.

Также, по данным источника, руководство каталонского клуба не намерено отдавать 21-летнего футболиста в аренду, при этом в текущем сезоне он сыграл за «Барселону» только в двух матчах.

В то же время, сам игрок ранее заявлял о желании уйти в другой клуб на правах аренды во время зимнего трансферного окна. Кроме того, к защитнику проявляли интерес команда из Севильи «Бетис» и клуб «Милан».