Лос-Анджелес, США, , 10:32 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Андежлес Клипперс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась в пользу хозяев со счетом 128:105.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард хозяев Кавай Леонард, который набрал в матче 28 очков. Ещё один лёгкий форвард «Клипперс» Пол Джордж оформил в матче далб-дабл с 23 очками и 10 подборами.

В составе «Портленда» самым результативным стал разыгрывающий Си Джей Макколлум, в активе которого 25 очков за игру.

Отметим, в следующем матче «Клипперс» 2 января встретится с командой «Юта Джаз», а «Портленд» в этот же день сыграет с клубом «Голден Стэйт Уорриорз».