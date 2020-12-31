Эдмонтон, Канада, , 10:06 — REGNUM Форварда российской хоккейной сборной Егор Чинахов возобновит тренировки с 1 января 2021 года, однако его участие в участие в четвертьфинале молодежного чемпионата мира (МЧМ), который проходит в Эдмонтоне (Канада), под вопросом. Об этом 31 декабря рассказал на пресс-конференции главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов.

«Он чувствует себя хорошо. Как говорят врачи, 1 января он должен тренироваться. Посмотрим, сможет ли он сыграть в четвертьфинале», — заявил он.

Напомним, Егор Чинахов получил травму в матче третьего тура группового этапа МЧМ с командой Австрии и из-за этого был вынужден пропустить 31 декабря игру с командой Швеции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сборная России переиграла в овертайме национальную команду Швеции в МЧМ со счетом 4:3.

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