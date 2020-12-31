Вашингтон, , 09:41 — REGNUM Хоккейный клуб североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» заключил соглашение со словацким защитником Здено Харой. Об этом 31 декабря сообщает пресс-служба команды.

Уточняется, что соглашение между 43-летним хоккеистом рассчитано на один год и зарплата игрока за это время составит $795 тыс.

«Мы чрезвычайно рады, что Здено присоединился к «Вашингтону». Чувствуем, что его опыт и лидерские навыки укрепят нашу команду», — заявил по этому поводу генеральный менеджер «Кэпиталз» Брайан Маклеллан.

Отметим, Здено Хара с 2006 года играл в составе клуба НХЛ «Бостон Брюинз», был капитаном команды и в 2011 стал с нею обладателем Кубка Стэнли. В минувшем сезоне сыграл в 81 матче и смог набрать в них 16 (5 шайб + 11 результативных передач) очков.