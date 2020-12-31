Майами, США, , 09:31 — REGNUM Баскетбольный клуб «Майами Хит» обыграл команду «Милуоки Бакс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча состоялась на паркете площадки Американ Эйрлайнс-Арена в Майами и закончилась в пользу гостей со счетом 119:108.

Самым результативным игроком встречи стал греческий форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший в матче трипл-дабл с 26 очками, 13 подборами и десятью результативными передачами.

В составе «Майами» наиболее результативным стал словенский разыгрывающий Горан Драгич, в активе которого 26 очков за матч.

Отметим, в предыдущем матче, состоявшемся 30 декабря, «Майами» уступил «Милуоки» со счетом 144:97.