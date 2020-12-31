Милан, Италия, , 09:31 — REGNUM Баскетбольный московский клуб ЦСКА обыграл в овертайме команду «Милан» в матче 17-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Медиоланум Форум» в Милане и закончилась победой гостей со счетом 91:87.

Основное время встречи закончилось со счетом 80:80, а в овертайме армейцы оказались сильнее.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал американский форвард «Милана» Зак Ледей, который смог набрать за игру 21 очко.

У ЦСКА самым результативным стал американский разыгрывающий Майк Джеймс, оформивший в матче далб-дабл с 20 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, данная победа стала 12-й подряд для ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Евролиги, команда является турнирной таблицы.