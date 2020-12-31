Эдмонтон, Канада, , 08:40 — REGNUM Сборная Германии переиграла национальную команду Швейцарии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, проходящего в Эдмонтоне (Канада). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась победой немецкой команды со счетом 5:4.

В составе победителей голами отличились оформивший в матче хет-трик Джон Петерка (5-я минута, 18-я при игре 5×3 и 58-я в пустые ворота) и отличившийся дублем Тим Штюрцле (10-я, 34-я в большинстве).

За сборную Швейцарии забили Ноа Делемон (50-я), Ронни Делер (51-я), Ноа Майер (58-я, при игре 6×4) и Симон Кнак (59-я, при игре 6×4).

Отметим, данная победа стал для Германии второй подряд на МЧМ. Для Швейцарии это четвертое поражение на данном турнире.