Эдмонтон, Канада, , 08:40 — REGNUM Сборная Финляндии нанесла поражение с разгромным счетом команде Словакии в матче группового этапа молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею 2021 года, проходящего в Эдмонтоне (Канада). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» и закончилась в пользу финской команды со счетом 6:0.

Голами в составе победителей отличились Антон Лунделл (9-я минута), Топи Ниемеля (27-я), Каспер Симонтайваль (29-я), Сантери Хатакка (47-я) и оформивший в матче дубль Сэмюэль Хелениус (48-я и 54-я).

Отметим, по итогам встречи национальная команда Финляндии находится на втором месте в турнирной таблице группы A, набрав в трех матчах 9 очков. У Словакии 4 очка и третье место.