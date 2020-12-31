Ньюкасл, Великобритания, , 08:23 — REGNUM Футбольный клуб «Ливерпуль» сыграл с ничейным результатом с командой «Ньюкасл» в матче 16-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и закончилась со счетом 0:0.

При этом в предыдущем матче АПЛ «Ливерпуль» также сыграл вничью с командой «Вест Бромвич» (1:1).

Отметим, по итогам встречи в активе «Ливерпуля» 33 очка, что позволяет клубу лидировать в турнирной таблице АПЛ. У «Ньюкасла» 19 очков и четырнадцатое место.