Эльче, Испания, , 08:11 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» и команда «Эльче» сыграли боевую ничью в матче 16-тур чемпионата Испании по футболу. Об этом 31 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на поле стадиона «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче и закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич, отличившийся на 20-й минуте игры. Затем, на 52-й минуте, полузащитник «Эльче» Фидель Чавес удачно реализовал назначенный в ворота гостей одиннадцатиметровый удар и этим сравнял счет, приведя его к окончательному итогу.

Отметим, в следующем матче «Реал» на своем поле сыграет с командой «Сельта», а «Эльче» 3 января на выезде встретится с другой мадридской командой — «Атлетико».