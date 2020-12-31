Милан, Италия, , 00:00 — REGNUM Полузащитник Раджа Наингголан прокомментировал свое возвращение в «Кальяри» из «Интера».

«Я хочу вернуть радость от футбола, которой меня лишили в первой половине этого сезона.

Люблю играть в футбол и хочу это делать. Хочу, чтобы обо мне говорили через призму того, что я демонстрирую на поле, особенно учитывая весь тот абсурд, который обо мне пишут.

И вот я здесь, как и прошлым летом. Надеюсь быть тут и следующим, но посмотрим», — приводит слова бельгийца Centotrentuno.

В нынешнем сезоне Наингголан провел за «Интер» лишь 4 игры в чемпионате. Он вернется в «Кальяри» на правах аренды.