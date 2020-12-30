Виго, Испания, , 23:50 — REGNUM «Сельта» приняла на своем поле «Уэску» в рамках 16-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе «Балайдос» в Виго и завершилась победой хозяев со счетом — 2:1.

В составе победителей голами отличились Нолито и Яго Аспас, который также отдал результативную передачу. Единственный мяч гостей на свой счет записал хавбек Хайме Сеоане.

Таким образом, «Сельта» поднялась на восьмую строчку чемпионата, набрав 23 очка в 16 матчах. «Уэска» — последняя команда первенства, на ее счету 12 очков.