Подольск, Московская область, , 23:25 — REGNUM Подольский «Витязь» принял на своем льду московское «Динамо» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой гостей с разгромным счетом — 5:1.

В составе столичной команды по два результативных балла набрали Вадим Шипачев и Владислав Ефремов. Также отличились Михал Чайковски, Даниил Тарасов, Юусо Хиетанен. Единственную шайбу «Витязя» забросил лучший бомбардир команды Каспарс Даугавиньш ближе к концу встречи.

Таким образом, «Динамо» поднялось на третью строчку конференции, сократив свое отставание от СКА на четыре очка, сейчас на их счету 54 балла. В активе «Витязя» 41 очко, что ставит их на девятое место Западной конференции.