Хельсинки, , 22:54 — REGNUM «Йокерит» принял на своем льду петербургский СКА в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хартвалл Арена» и завершилась победой хозяев со счетом — 2:1.

В составе победителей отличились Вели-Матти Савиненайнен и Джордан Шредер, оба в численном большинстве. Единственную шайбу СКА забросил Евгений Тимкин в последние минуты матча.

Таким образом, «Йокерит», сравнявшись по очкам с «Северсталью» и минским «Динамо», смог подняться на пятую строчку в Западной конференции, на их счету 45 очков. СКА — второй с 58 баллами в активе.