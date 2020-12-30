Нур-Султан, , 22:32 — REGNUM Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев прокомментировал поражение своей команды от «Барыса» в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Казахстана.

«Сложный сложился матч, мы все время отставали. Рад, что мы в конце сражалась и забили гол. Был момент в овертайме, когда мы могли выиграть. К сожалению, увозим одно очко», — приводит слова специалиста портал Шайба.kz.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Барыса» Мэтт Фрэттин с передачи Филипа Вароне.