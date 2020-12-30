Москва, , 21:45 — REGNUM Российский футбольный союз заключит контракт с 57-летним тренером Юрием Красножаном, он будет возглавлять женскую национальную сборную до 2022 года, информирует официальный портал женской футбольной лиги.

Красножан в период своей тренерской карьеры возглавлял московский «Локомотив», «Анжи» и сборную Казахстана. На посту наставника женской сборной России он сменил Елену Фомину, которая работала с командой с 2015 года.

«Принял предложение по нескольким причинам. Во-первых, профессиональная востребованность. Во-вторых, энтузиазм руководства РФС и его позитивное видение перспектив развития женского футбола в России.

Пост главного тренера женской национальной сборной — это большая ответственность и мотивация работать с командой, перед которой стоят очень интересные и амбициозные задачи», — рассказал Красножан.