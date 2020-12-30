Москва, , 20:56 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от рижского «Динамо» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «рижан».

«Совершили очень много непонятных ошибок, из этого и сложилась игра.

В большинстве пропустили непонятный гол. Желание было, хотели реабилитироваться за поражение 0:6.

Но чрезмерное желание, может быть, было. Или, может быть, пятая игра через день, один и тот же состав практически играет. Наверное, не хватило сил. Хотя поначалу играли неплохо и в счете повели.

Я стараюсь не вмешиваться в работу тренера по вратарям. Он всем этим занимается. Хотя мое мнение: нужно было пораньше замену сделать», — приводит слова специалиста портал «Р-Спорт».