Лондон, , 18:21 — REGNUM 19-летний нападающий лондонского «Арсенала» и молодежной сборной сборной Англии Флорин Балогун, которого transfermarkt оценивает в 4 миллиона евро, может продолжить карьеру в Бундеслиге. На футболиста претендует «Штутгарт», сообщается на портале Transfermarkt. Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до середины 2021-го года.

В текущем сезоне Балогун принял участие в четырех матчах Лиги Европы, в которых отметился двумя забитыми мячами и голевой передачей.