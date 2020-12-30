Генуя, Италия, , 17:46 — REGNUM 25-летний таранный нападающий берлинской «Герты» и национальной сборной Польши Кшиштоф Пентек, которого Transfermarkt оценивает в 21,5 миллиона евро, может вернуться в «Дженоа». Контракт поляка с берлинской командой рассчитан до середины 2025-го года.

В текущем сезоне Пентек принял участие в 13-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и голевой передачей.

В январе 2019-го года Пентек перешел из «Дженоа» в «Милан» за 36 миллионов евро.