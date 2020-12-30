Лондон, , 16:59 — REGNUM 27-летний лидер «Янг Бойз» и нападающий сборной Камеруна Жан-Пьер Нсаме, которого transfermarkt оценивает в 7 миллионов евро, может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересован «Шеффилд Юнайтед», сообщается на портале transfermarkt.

Соглашение камерунца со швейцарским клубом рассчитано до середины 2023-го года.

В текущем сезоне Нсаме принял участие в 20-ти матчах во всех турнирах, в которых отметился 13-ю забитыми мячами и 4-мя голевыми передачами.