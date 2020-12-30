Ипатово, Ставропольский край, 30 декабря 2020, 14:26 — REGNUM Многофункциональный спортивный комплекс построят в городе Ипатово в Ставропольском крае в рамках подготовки к проведению в 2023 году чемпионата Европы по мотоболу (игра в футбол на мотоциклах). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам его рабочей встречи с главой Ипатовского городского округа Верой Шейкиной.
Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в перспективе созданный спорткомплекс должен стать постоянно действующим центром развития мотоциклетного спорта. Губернатор подчеркнул, что «предстоит проделать большой объем работ», в связи с этим необходимо форсировать процесс подготовки проектной документации.
Напомним, летом текущего года Ставропольский край получил право провести в Ипатово чемпионат Европы по мотоболу 2023 года. Ранее Владимиров поручил при подготовке к соревнованиям уделить особое внимание организации площадки, вопросам размещения спортсменов и зрителей, а также выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.
Читайте также: Ставрополье примет чемпионат Европы по мотоболу 2023 года