Ипатово, Ставропольский край, , 14:26 — REGNUM Многофункциональный спортивный комплекс построят в городе Ипатово в Ставропольском крае в рамках подготовки к проведению в 2023 году чемпионата Европы по мотоболу (игра в футбол на мотоциклах). Об этом ИА REGNUM сообщили 30 декабря в пресс-службе губернатора края по итогам его рабочей встречи с главой Ипатовского городского округа Верой Шейкиной.

Глава Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в перспективе созданный спорткомплекс должен стать постоянно действующим центром развития мотоциклетного спорта. Губернатор подчеркнул, что «предстоит проделать большой объем работ», в связи с этим необходимо форсировать процесс подготовки проектной документации.

Напомним, летом текущего года Ставропольский край получил право провести в Ипатово чемпионат Европы по мотоболу 2023 года. Ранее Владимиров поручил при подготовке к соревнованиям уделить особое внимание организации площадки, вопросам размещения спортсменов и зрителей, а также выстраиванию эффективной системы логистики и безопасности.

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