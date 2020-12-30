Эдмонтон, Канада, , 11:27 — REGNUM В матче сборной России с Австрией на молодежном чемпионате мира (МЧМ) по хоккею 2021 года национальной российской команде важно было вернуть победный эмоциональный фон. Об этом 30 декабря заявил руководитель штаба национальной сборной России, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

«Важно было вернуть победный эмоциональный фон, команда серьезно готовилась к игре, была проведена хорошая работа в плане тренировок, прорабатывались важные детали в плане подготовки к плей-офф», — приводит его слова ТАСС.

Также Ротенберг указал, что самой важной для сборной России на данном этапе МЧМ будет следующая игра — со сборной Швеции — за первое место в группе.

«В игре с австрийцами мы увидели то, что команда тренировала, и это зеркальное отражение тренировочного процесса — как мы тренируемся, так и играем. Самое главное сейчас — восстановление к матчу со шведами», — добавил он.

При этом вице-президент ФХР отметил, что в данный момент неважно, кто станет соперником сборной России в четвертьфинале турнира.

«Мы отталкиваемся от своей игры. Как всегда, идем от матча к матчу, шаг за шагом. Сборная России выходит играть на победу в каждом матче, и соперников мы себе никогда не выбираем», — подчеркнул Ротенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сборная России по хоккею нанесла поражение с разгромным счетом команде Австрии в матче группового этапа МЧМ со счетом 7:1. Матч между сборными России и Швеции состоится 31 декабря и начнется в 05:30 мск.

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