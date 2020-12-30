Москва, , 10:56 — REGNUM Российский боксер Александр Поветкин заявил 30 декабря о том, что он готов к проведению боя-реванша с представителем Британии Диллианом Уайтом в начале весны 2021 года.

«Я уже начал бегать, прыгать, работать со снарядами, на лапах. Я должен быстро восстановиться», — сказал спортсмен в интервью ТАСС.

«Думаю, да», — также заявил Поветкин в ответ на вопрос о том, готов ли он к проведению поединка-реванша с Уйатос в начале весны следующего года.

При этом ранее российский боксер заразился коронавирусом, из-за чего его бой-реванш с британцем был перенесен на неопределенное время.

Отметим, в августе нынешнего года Александр Поветкин победил технически нокаутом Диллиана Уайта в пятом раунде. В настоящее время в активе 41-летнего российского спортсмена 36 побед (25 — нокаутом), два поражения и одна ничья.