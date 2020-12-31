Тегеран, , 12:26 — REGNUM Четыре иранских футболиста вошли в число номинантов на звание лучшего футболиста года в Азии по версии Fox News Asia. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 29 декабря.

Австралийская спортивная сеть Fox Sports в своем твиттере объявила номинантов на звание лучшего футболиста года в Азии. «С приближением 2020 года пришло время снова короновать лучшего футболиста Азии! Несмотря на прерванный год, многие лучшие игроки континента все еще умудрялись показывать отличные результаты — но кто, по-вашему, заслуживает этой награды?», — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному списку, в качестве номинантов были выбраны 24 игрока, в том числе четыре иранских футболиста. В данном списке Японию представляют пять футболистов.

Мехди Тареми (Rio Ave & Porto), Хоссейн Канаанизадеган (Persepolis), Шоджа Халилзаде (Persepolis & Al Rayaan) и Сардар Азмун (Zenit St. Petersburg) — четыре иранских футболиста в этом списке.

Данный отчет появился после того, как Азиатская футбольная конфедерация, как сообщается, отменила награду лучшего игрока этого года из-за опасений по поводу коронавирусной инфекции COVID-19.