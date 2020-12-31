Тегеран, , 09:59 — REGNUM Иранский шахматист стал чемпионом, а иранская команда заняла второе место на чемпионате Азии по шахматам среди юношей 2020 года, который проходил в режиме онлайн. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 29 декабря.

Халил Мусави завоевал золотую медаль после успешных трех туров соревнований, победив всех своих соперников в восьми раундах. В финальном матче иранец сыграл вничью с индонезийским шахматистом.

Будучи самым результативным игроком иранской команды, Мусави стал чемпионом, заработав 7,5 очками. Приасморо Новендра из Индонезии и Энхнар Энхбаатар из Монголии заняли второе и третье места соответственно. Еще один иранский шахматист, Ходашенас Мерсад, занял четвертое место, получив 6,5 очков.

В общекомандном зачете чемпионом стала сборная Индонезии с 19,5 очками, вторую строчку с таким же счетом занял Иран.

Чемпионат Азии по шахматам среди университетов 2020 года проводится онлайн Национальной федерацией университетского спорта при поддержке Шахматной федерации Исламской Республики Иран. Мероприятие состоялось 27−29 декабря.

Ранее 17 декабря завершился чемпионат Азии по шахматам среди девушек 2020 года, на котором Иран занял третье место.