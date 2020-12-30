Москва, , 09:02 — REGNUM Плохая реализация моментов у сборной России на молодёжном чемпионате мира (МЧМ) 2021 года в Эдмонтоне (Канада) — это стечение обстоятельств. Такое мнение 30 декабря высказал олимпийский чемпион по хоккею 1988 года Валерий Каменский.

«Проблемы с реализацией — стечение обстоятельств? Естественно. Только же начало чемпионата, все хотят сразу выделиться, проявляют много эмоций», — заявил он в интервью RT.

Также бывший хоккеист отметил, что в дальнейшем сборная России «немного остепенится», после чего игроки начнут проявлять мастерство и начнут работать тактические наработки.

При это Каменский уточнил, что, по его мнению, давать оценку игре номинальных лидеров российской национальной команды только после двух матчей не вполне корректно.

«Именно сейчас наступают ответственные матчи, и те, у кого не выходило ещё сказать своего слова, сделают это. Они уже доказывали свой уровень и показывали хороший хоккей. Главное, что есть старание и работа над своими недочётами. А сейчас наступает момент, когда будет необходимо играть ещё сильнее, что придаст только больше стимула», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сборная России нанесла поражение с разгромным счетом команде Австрии в матче группового этапа МЧМ и вышла в четвертьфинал.

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