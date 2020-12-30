Нур-Султан, , 08:22 — REGNUM Боксёрский промоутер Эдди Хирн предложил организовать в 2021 году бой между чемпионом мира в среднем весе по версии IBO и IBF Геннаднием Головкиным и обладателем пояса WBO Деметриусом Андраде. Об этом он заявил в эфире Sirius XM Boxing.

Хирн сказал, что выйдет с этим предложением к спортивному сервису DAZN. «Скажу им: «У вас контракт с Андраде, и контракт с Головкиным. Давайте сведём их в одном ринге», — заявил промоутер.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря казахстанский боксер, чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксёрской организации (IBO) Геннадий Головкин в 21-й раз защитил свой титул. Он оказался сильнее польского боксера Камила Шереметы.

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