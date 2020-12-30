Ульяновск, , 07:41 — REGNUM В новогодние каникулы в Ульяновской области будут работать около 378 спортивных площадок, включая катки, лыжные трассы, ледовые площадки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

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С 1 по 10 января 2021 года в регионе пройдёт Декада спорта и здоровья, в рамках которой в муниципальных образованиях запланированы физкультурные мероприятия для всех категорий населения.

По словам министра физической культуры и спорта Рамиля Егорова, каждый день новогодних каникул будет посвящен определенному зимнему виду спорта. Мероприятия будут организованы на свежем воздухе при соблюдении необходимых профилактических мер.

Для жителей будут работать 378 спортивных площадок: физкультурно-оздоровительные комплексы, катки, лыжные трассы, хоккейные корты, ледовые площадки, стадионы. В том числе 99 площадок подготовлено в Ульяновске, из них главным станет каток на Соборной площади.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в рамках организации ледовых катаний реализуют проект «Литературный каток». Для посетителей будут звучать стихи в исполнении актёров и поэтов.

В мэрии отмечали, что пандемия коронавируса вносит коррективы в новогодние праздники: основной акцент делается на организацию досуга без массового скопления — на прогулки, работу катков и мероприятия в онлайн-формате.

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