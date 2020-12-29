Брайтон, Великобритания, , 23:54 — REGNUM «Брайтон» принял на своем поле «Арсенал» в рамках 16-го тура чемпионата Английской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Амекс» и завершилась победой гостей с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственный мяч был забит на 66-й минуте, когда с передачи 19-летнего Букайо Сака отличился только вышедший с замены Александр Ляказетт. Французский форвард забил в третьем матче подряд.

Таким образом, «Арсенал» поднялся на 13-е место, на их счету 20 очков. «Брайтон» — 17-й с 13 баллами в активе.