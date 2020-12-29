Турин, Италия, , 22:51 — REGNUM Туринский «Ювентус» готовит новый зимний трансфер.

Согласно информации журналиста Николо Скиры, «Ювентус» в ближайшее время может подписать контракт с защитником «Далласа» Брайаном Рейнолдсом. Итальянский клуб уже согласовал условия сделки и подпишет американца за 8,5 миллионов евро после чего отдаст в полугодовая аренду в «Кальяри».

Контракт с 19-летним Рейнолдсом будет рассчитан на пять сезонов.

В этом году футболист принял участие в 19 матчах МЛС и отличился тремя результативными передачами.