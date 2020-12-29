Милан, Италия, , 22:20 — REGNUM Защитник «Милана» Симон Кьер находится на завершающем этапе реабилитации.

Согласно информации Football Italia, 31-летний датчанин может появиться в матче против «Ювентуса» в рамках чемпионата Италии. Игрок накануне провел почти полную тренировку с основной командой после продолжительного восстановления от мышечной травмы, он не появлялся на поле с 3 декабря, когда получил повреждение в матче Лиги Европы с «Селтиком».

В текущем сезоне игрок провел 9 матчей в чемпионате Италии и получил одну жёлтую карточку.