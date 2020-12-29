Лондон, 29 декабря 2020, 21:29 — REGNUM АПЛ обеспокоена текущей ситуацией с коронавирусом в стране.
Согласно информации портала The Telegraph, клубы Английской премьер-лиги рассматривают возможность ухода на двухнедельный перерыв из-за эпидемиологической ситуации в Великобритании.
Клубы опасаются потенциальных проблем связанных с вирусом и переносов матчей Кубка Англии. Последние тестировано на коронавирус в лиге вывело 18 новых случаев заболевания.
Обсуждения вопроса о временной остановке чемпионата начались после переноса матча «Манчестер Сити» — «Эвертон». Также сейчас может быть перенесена игра «Фулхэма» с «Тоттенхэмом».