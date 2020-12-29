Мадрид, 29 декабря 2020, 21:22 — REGNUM 29 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 16-го тура испанской Примеры 2020/21 «Севилья» одержала уверенную победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0.
«Севилья», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с тем же количеством очков опустился на пятое место.
Статистика матча («Севилья"/ «Вильярреал»)
Удары 9/5
Удары в створ 3/2
Владение 45%/55%
Угловые 4/7
Нарушения 13/14
Желтые карточки: Фойт — 7, Фернандо — 39, Тригерос — 76, Парехо — 88, Бакка — 90.
Забитые мячи: Лукас Окампос (пенальти) 8 — 1:0, Юссеф Эн-Несери (Лукас Окампос) 53 — 2:0.