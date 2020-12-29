Мадрид, , 21:22 — REGNUM 29 декабря на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в рамках 16-го тура испанской Примеры 2020/21 «Севилья» одержала уверенную победу над «Вильярреалом» со счетом 2:0.

«Севилья», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, поднялась на четвертую позицию в турнирной таблице Примеры. «Вильярреал» с тем же количеством очков опустился на пятое место.

Статистика матча («Севилья"/ «Вильярреал»)

Удары 9/5

Удары в створ 3/2

Владение 45%/55%

Угловые 4/7

Нарушения 13/14

Желтые карточки: Фойт — 7, Фернандо — 39, Тригерос — 76, Парехо — 88, Бакка — 90.

Забитые мячи: Лукас Окампос (пенальти) 8 — 1:0, Юссеф Эн-Несери (Лукас Окампос) 53 — 2:0.