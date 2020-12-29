Берлин, , 18:21 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» продолжает следить за 22-летним центральным защитником «Ред Булл Лейпцига» и национальной сборной Франции Дайо Упамекано, сообщается на портале Transfermarkt.

Контракт футболиста с «быками» действителен до конца сезона 2022/23.

В текущем сезоне Дайо Упамекано принял участие в 19-ти матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы «Барселона», мадридский «Реал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».