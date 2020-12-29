Мадрид, 29 декабря 2020, 17:53 — REGNUM Руководство «Милана» близко к договоренности с руководством каталонской «Барселоны» об аренде 21-летнего испанского атакующего полузащитника Рики Пуча, сообщает испанская газета Mundo Deportivo.
Портал Transfermarkt оценивает испанского полузащитника в 20 миллионов евро. Контракт же испанца с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года.
В прошлом сезоне Пуч принял участие в 11-ти матчах испанской Примеры, в которых отметился двумя голевыми передачами.
Ранее сообщалось о заинтересованности к полузащитнику со стороны «Ред Булл Лейпцига».