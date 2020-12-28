Лондон, , 23:57 — REGNUM Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался после матча 16-го тура АПЛ с «Астон Виллой», встреча завершилась со счетом 1:1.

«Челси» сыграл хорошо, мы очень неплохо начали матч. У «Астон Виллы» были моменты, но мы справлялись. Мы пропустили, когда наш игрок лежал на газоне. С точки зрения настроя и усилий некоторые моменты игры были очень хороши против хорошей команды.

Позже у нас были моменты и мы почти забили, но в сложный период дела не складываются. Месяц назад мы бы выиграли этот матч.

Кажется, в моменте перед голом была игра рукой, совсем рядом с лайнсменом. Когда идет сложный этап, как у нас, некоторые вещи оборачиваются против тебя.

Сложный период. Нам нужно преодолеть его, чтобы стать сильнее», — приводит слова специалиста BBC Sport.