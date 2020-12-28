Анкара, , 20:55 — REGNUM 28 декабря в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги 2020/21 «Бешикташ» одержал уверенную победу над «Сивасспором» со счетом 3:0.

Бригада арбитров: Арда Кердешлер | Али Сайгын Огель | Хакан Емишкен | Булент Биркиоглу | Корай Генчерлер.

Забитые мячи: Гювен Ялчун (Рашид Геззаль) 18 — 1:0, Кайл Ларин 84 — 2:0, Огузхан Озякуп 90 — 3:0.

Желтые карточки: Жорж-Кевин Н’Куду — 42, Хакан Арслан — 45, Айзек Кофи — 90.

Красные карточки: Хакан Арслан — 45.

«Бешикташ», одержав девятую победу в сезоне и набрав 28 очков, поднялся на вторую позицию. «Сивасспор» с 17-ю очками расположился на 15-й строчке.