Лестер, Великобритания, , 17:17 — REGNUM 24-летний английский фланговый атакующий полузащитник «Лестера» Демарай Грэй может продолжить карьеру в «Ред Булл Лейпциге», сообщается на портале Transfermarkt.

Контракт Грея с «лисами» рассчитан до середины 2021-го года. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Грэй, приняв участие в 21-м матче Английской Премьер-лиги, отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Грэй перешел в «Лестер» из «Бирмингема» в январе 2016-го года за 5,1 миллиона евро.